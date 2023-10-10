日本知名偶像經紀公司傑尼斯事務所近期深陷創辦人的性騷風波。未料，即使新任社長東山紀之二度召開記者會，宣布公司改名、受害者賠償事宜等諸多試圖挽救公司名聲的作法，但相關風波仍持續延燒，近日更延燒至日本NHK電視台。對此，傑尼斯事務所也發聲了。

綜合日媒報導，有一名30多歲的男子聲稱自己在高中時期，前往NHK電視台參加節目，並在大樓內練習。未料，傑尼斯創辦人強尼喜多川前來搭訕他，並在男廁所內對他實施侵犯，而類似的事情總共發生五次，且自己在慎重拒絕強尼喜多川後，便未再被公司叫去練習過，形同被冷凍，此番經歷讓一心想成為傑尼斯偶像的男子深受打擊。此外，據報導，該名男子已連繫傑尼斯，並期望獲得會面的機會。

對此，NHK表示：「我們正考慮對節目進行根本性的審查，包括會嚴肅對待此事，以保護觀眾及出演者的安全及人權。」另外，傑尼斯事務所也從本月5日至9日，一連發出4篇聲明，對近期的風波，舉凡記者會上與記者們的互動、公司改名、前任社長藤島茱莉景子、被性侵者的證詞等事件一一做出回應。其中，傑尼斯提及為求公平、公正、公開，因而委託第三方進行性侵事件的調查及處理，「因為其中包括我們不了解的資訊，因此公司方不會對個別人士的言論發表聲明。」指出此舉是在保護受侵犯者及尊重他們的人權。

此外，傑尼斯方也補充提及：「公司目前收到消息，稱有多起案件是利用真實受害者的證詞，捏造出不實的陳述，並以虛假的性侵故事來獲得賠償金。」認為雖然公司願意負起責任，盡全力賠償受害者們的損失，但也擔心賠償金落入「那種人」的手中，因此在聲明中也向媒體們呼籲：「查核事實後再報導。」以減少類似的情況發生。

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