今年打狗祭屬於台灣文化科技大會TTXC音樂類核心活動，昨天在美秀集團壓軸演出後圓滿落幕，3天活動有60場次國內外多元類型音樂演出，3天活動湧入超過10萬樂迷到場一飽耳福。

高雄流行音樂中心表示，3天活動包含安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜、滅火器及巴奈等60組多元類型音樂團體輪番登場，估計參與人次達10萬以上，多個舞台演出都出現爆場歌迷，周邊市集也湧現人潮。

有3天都到場的歌迷分享，聽到多組喜愛的藝人，也認識到國內外多元音樂類型「很滿足」，也說愛河灣與高雄流行音樂中心場地開闊景色好，期待更多藝文活動在此舉辦，讓高雄不再是「文化沙漠」。

高流董事長王文翠說，高流除提供優質的不同規模場館滿足音樂演出，更擁有製作優質音樂節目與活動能力，讓歌迷欣賞到有文化內容與科技展現的音樂活動；高流執行長丁度嵐分享，今年第三屆打狗祭首度增加前夜祭演出，更與進駐店家加碼共同特企不同類型的音樂演出，滿足音樂祭歌迷聆賞更多類型音樂的期待。