女星天心當年以偶像歌手身分出道，如今在圈內耕耘超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，時常在社群平台分享生活點滴，大方分享與韓籍丈夫金英敏的日常，但由於夫妻倆工作重心必須分隔兩地，因此兩人時常當空中飛人，近日天心和老公到歐洲旅遊，她分享旅行插曲，在巴黎時被警察大吼。

天心今（10日）於Instagram發文提到「我們查看地圖，車箱內一位穿著警察制服的男人對我大吼，聽不懂，以為自己做錯什麼，接下來比了比手勢要我注意身邊的人，原來，是我被扒手盯上。隨後警察們前後包抄帶走多位年輕妹子。」經過這事之後，天心慶幸對老公說：「真的是運氣好耶。幾次不小心和巴黎警察對上眼，眼神兇狠，衝動的想對警察叔叔說『我不是殺人犯啦！』剛才那位警察走向我，行進中的晃動我們手臂碰撞，哇噻，他的肉好硬，有安全感，好吧，我答應他們繼續帶著殺氣上班。」沒想到老公金英敏聽完只回「但我可沒答應妳可以碰觸到他的肉喲」，夫妻間的對話相當有趣。

網友們也表示：「真的是還好沒被偷」、「國外的扒手真的防不慎防。金先生的重點在妳碰了警察的肉」、「妳會犯的罪大概就是太美麗（？不是，看到後面笑出來，肉好硬哈哈哈哈哈」、「金先生，也努力讓自己的肉硬一下吧」。