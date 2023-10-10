加薩走廊遭遇以色列強力空襲。

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。以國從措手不及迅速進入作戰狀態，出動強勢火力壓制哈瑪斯多線攻擊，外媒周二（10日）報導，加薩走廊全境民宅、學校已成打擊標的，毫不手軟。有消息指以軍部署破壞力極高的「鑽地彈」，務求毀滅哈瑪斯。

路透社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說，以色列空軍不僅轟炸加薩走廊（Gaza strip）的高樓大廈，民宅、學校甚至聯合國建物也挨炸：「《國際人道法》明白規定，攻擊過程應避免以平民與民用物體為目標。」先前以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布對加薩走廊展開嚴密封鎖，圖克表示，國際法禁止使用危及當地百姓生命的「圍攻」手段。

半島電視台報導，以色列下重手狂轟加薩走廊，也祭出圍困行動。加薩走廊地底下不滿迷宮般的地道，輸送一切物資，包括食物、燃料、武器，有如加薩生命線，也是哈瑪斯的軍事前哨基地、倉庫、重要門戶，功能多樣。

以色列對加薩走廊展開猛烈空襲。

有未經證實報導指，以色列軍方針對加薩走廊西北部隧道部署「鑽地彈」（ground penetrating munition，bunker buster）。倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）以色列問題專家梅克柏格（Yossi Mekelberg）向半島電視台說明，鑽地彈是「威力十分強大又可怕的彈藥」，先深入地下才爆炸，摧毀隱藏地底且堅硬的目標。以軍2014年加薩戰爭期間於地下隧道試圖攻擊哈瑪斯時受困遇害，使用鑽地彈則可從遠處發動攻擊。

鑽地彈分為兩類。第一種有加強型彈頭，能承受衝撞。重量提供動力，讓炸彈深入地下目標，引信在彈體穿透地面或攻擊目標結構後才引爆。第二種含有2管彈藥或2枚炸彈，第1枚火藥量較小，用途是在攻擊目標「開洞」，讓整枚彈體在不受損傷的狀況下通過結構，主彈藥在攻擊標的內部引爆。

鑽地彈首度上場是在二次世界大戰期間，用於摧毀德國地下火箭工廠。以色列空軍重點攻擊目標是摧毀伊朗地下隧道與濃縮鈾，軍方的鑽地彈在美國與以國境內製造。2021年以色列向美國提出購買新款GBU-72型鑽地彈要求，交易尚未完成。GBU-72是最先進的款式，能穿透30公尺泥土或6公尺混凝土之後摧毀周遭物體，爆炸產生的衝擊波可能引發攻擊目標以外更遠的地下結構塌陷。

🚨 Aerial footage showing the destruction in the Gaza Strip following the 72 hours of continuous Air strikes by Israeli Air Force pic.twitter.com/ZVk7gHxxAy — OSINT Updates (@OsintUpdates) October 10, 2023

鑽地彈破壞力威猛。

英國巴斯大學英國專門研究戰爭與反恐的資深講師布里（Patrick Bury）說，以色列報導指這場衝突用了鑽地彈，代表以軍攻擊目標是哈瑪斯在地底下的陣地。

鑽地彈也能摧毀高樓建物，炸彈進入建物頂端後直穿地基，令建物倒塌而非炸毀，若情報不夠精確，在城市或建物密集區使用恐致大規模傷亡。《日內瓦公約》規定，重型彈藥僅可於「極端狀況下自衛」使用，平民人口密集區域禁用。然而布里認為以軍會使用鑽地彈，且不在意使用這種重型彈藥造成的「附帶損害」（collateral damage）。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，上周六至今已超過18.7萬人無家可歸，相當於加薩走廊將近10%人口，多數人在學校避難。世界衛生組織說，加薩走廊已發生13起醫療機構遇襲事件，醫療用品已耗盡。