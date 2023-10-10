鄭怡參拜金三角金佛。（星光娛樂提供）

「民歌天后」鄭怡受邀參加「2023僑委會中秋文化訪問團」，今（10日）暢談這趟宣慰之旅，在33天中跑了5個國家，共唱了12站，「完成挑戰我自己個人不可能的任務！」她笑稱這趟「鄭怡下南洋」，走訪菲律賓、越南、馬來西亞、印尼及泰國，還真的去到800年前「鄭和下西洋」上陸的印尼三寶壟。

鄭怡說：「感受到當地僑胞及台商的熱情，交了很多朋友，去了很多一輩子都不會去旅遊的地方，也和各地粉絲歡聚，好多歌都全場大合唱，旅居海外的僑胞都很愛台灣，尤其疫情停辦了兩年，看到我們去份外興奮。」

鄭怡打卡胡志明網美景點。（星光娛樂提供）

有趣地是，鄭怡巡迴12站，場場都有男嘉賓，在每一站現場選出一位男嘉賓，代替原唱者李宗盛，跟她合唱招牌金曲〈結束〉，「印象最深刻的就是第1站馬尼拉，菲律賓大使周民淦和我合唱，周大使不但聲音雄厚，毫不怯場，表現是整趟旅程中最佳，絕對冠軍無誤！」

鄭怡覺得此行最難得的，是去了越南胡志明市、東馬的沙巴、沙勞越、印尼三寶壟和泰國清萊等地。讓她最難忘的是越式按摩，由於當地強調陰陽調合，「我們女生是由男師傅來按摩，男生是給女師傅按，把人折來折去，害我看到隊友被對折，我笑到停不下來！」而本身經營「芳妮水餃」電商的鄭怡熱愛美食，這次吃到正宗越式料理，「真的有說不出的美味！」

這趟旅途也讓鄭怡頓時化身「鄭老師」，說起東南亞風土歷史，提及馬來西亞一國三制，分成西馬（馬來半島）和東馬的沙巴及沙勞越，「國中時讀到的地理，真的親身去走一遭，一路上也給團內弟弟妹妹們上地理課。」她也提及亞庇的肉骨茶和生肉麵非常特殊，也忘不了美麗的水上清真寺！」

鄭怡讚嘆亞庇的水上清真寺。（星光娛樂提供）

鄭怡來到金三角位於泰緬寮邊境結界。（星光娛樂提供）

此外，鄭怡也介紹印尼三寶壟是當年鄭和下南洋到的第一站，頗有歷史意義。她說，馬來西亞和印尼都是回教國家，「不但飯店裡吃不到豬肉，全天都可以聽到一天數次的回教頌經，住的飯店屋頂會有個箭頭，那就是標示聖城麥加的方向，方便回教徒膜拜。」

而說到近況，鄭怡除了冷凍水餃，最近還斜槓鉤織老師，出國1個月回來，鉤織班正式復課，而鄭怡近期還為廣大的吃素朋友研發推出全素的「南瓜燕麥水餃」，大獲好評，訂購冷凍水餃和鉤織班報名都歡迎至「鄭怡Yvonne」臉書粉絲頁私訊。