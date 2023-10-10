今天10月10日雙十節是中華民國國慶日，全台各地舉辦不少升旗活動、慶祝典禮。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」PO出藍營執政的台北市與中央綠色執政的總統府前國慶活動的對照圖，只見北市府前滿是青天白日滿地紅國旗，但總統府前活動卻幾乎看不見國旗，直批極其荒唐可笑。

「一個國家的國慶日，執政的黨派連國旗都不願意擺設、支持者都不願意揮舞國旗，極其荒唐可笑！」該粉專今發文附圖質疑，而這群人不接受中華民國、不願意接受青天白日滿地紅的國旗，天天跟你說他們在抗中保台守護民主、為國家而戰，卻也天天出征為台灣展現民主自由的人？

誰把綠色變成噁心的顏色直言，20多年來，台灣被中共統治、被武統了？沒有！但是卻被綠共統治，言論自由被綠共打壓，台灣人被綠共的威權集權統治著。一場國慶日活動，再次看出一個執政黨以及其支持者的道德良知與水準如何的卑劣低下。

網友表示「選對總統生活安定，選錯總統水深火熱」、「中華民國萬歲！」、「塔綠班怕國旗怕得要死」、「還以為麻花攤位」、「寄生民國！」