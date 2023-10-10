朱立倫晚間出席北北基教育團體暨台商協會國慶感恩餐會，受訪時表示，韓國瑜近日才返台，行程繁忙，因此他一段時間前就邀請會面，並於今日商談輔選事宜。（國民黨提供）

前高雄市長韓國瑜在臉書貼出與民眾黨總統參選人柯文哲合照，衷心盼望用小我凝聚大我「桶箍不是一個人，人人都是桶箍」。國民黨主席朱立倫今透露，他已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選。稍早受訪時他表示，他和韓今天商談輔選事宜，而韓已經答應全力支持侯友宜新北大造勢及後續多場造勢，為此他要謝謝韓幫忙。

朱立倫晚間出席北北基教育團體暨台商協會國慶感恩餐會，受訪時表示，韓國瑜近日才返台，行程繁忙，因此他一段時間前就邀請會面，並於今日商談輔選事宜。

據悉，侯友宜首場大型造勢將於14日登場，地點就選在侯的大本營新北市，除了韓國瑜，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱等人也都受邀站台。朱立倫對此也說，韓表示新北大造勢跟後續幾場造勢，都會全力支持。

朱立倫說，他確實曾請韓國瑜跟民眾黨主席柯文哲等政治領袖多見面，因為只有團結才有勝選機會，必須團結一切可以團結的力量，為此他要謝謝韓國瑜幫忙。