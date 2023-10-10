今天是國慶日，也是蔡英文總統任內最後一次國慶演說，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，依例仔細聆聽蔡總統的每一字句，實則代表7年多來蔡總統率領的執政團隊，走過7年多來努力的過程與成果。

柯建銘表示，2016年民主進步黨重返執政、國會過半，改革的契機終於出現，但並不代表可一帆風順、順風順水，反倒是歷史的責任開始壓頂，迎來的是國內政經環境惡化，國際局勢巨變、百年大疫、網軍橫行、價值崩毀，認知戰加虐，中國大陸推波助瀾，在野黨更加不理性、對立、抹黑！無所不用其極的攻擊，這種不顧國家安危，是非曲折的在野黨。

柯建銘感嘆，空喊下架民進黨政黨輪替！國家就可以交給他們嗎？侯、柯有政策力？執行力？論述力？治理國家何等嚴肅負責！只有仇恨心、對立、抹黑可行嗎？可得乎？

柯建銘指出，尤其最近國民黨情急之下以為倡議藍白合，即是勝選萬靈丹、回魂藥、白虎湯！其實藍白是各懷鬼胎！前些日子柯文哲高喊內閣制，閣揆同意權，閣員須經立法院聽證，國民黨主席朱立倫為討好馬上附和，大言藍白重返執政後一起推動。

柯建銘表示，柯朱兩人完全不了解「比較憲法」、「比較政府」、「比較政治」，各自胡言亂語、互相取暖、捧場！修憲不是不可談，2022年修憲公民權下降至18歲，公民投票都沒過，修憲何其困難。

柯建銘認為，柯文哲談修憲內閣制只有一個目的，汙衊蔡總統是民選皇帝制而已，既談內閣制，又談閣員須經立法院聽證，胡亂拼湊；全世界只有美國獨有的總統制，文武百官須經參議院聽證及形式同意權。

柯建銘指出，朱立倫為了討好柯文哲、遂藍白合氛圍，大言不慚閣揆同意權不需修憲即可！貽笑大方！其實會計學與憲法學終有距離！國民黨始終抗拒修憲，連2022年下修18歲公民權的修憲，朱立倫到最終立法院表決時，假裝同意，以後一直杯葛反對！造成該次修憲未成，大家會忘記嗎？

柯建銘批評，柯文哲、朱立倫演的盡是不負責的騙術而已，這7年多在蔡總統堅毅、負責、韌性，排除萬難的領導下，及歷任閣揆林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁 Chen Chien-Jen 一棒接一棒，歷經萬難挑戰，打拚努力，加上民進黨立法院黨團恪盡職守、團結一致！大團隊努力下才能有今日國慶演說，四大主軸負責自信的展現。

柯建銘提到，蔡總統為堅持改革、國家前進，能忍人所不能忍，能承擔所有責任，實在辛苦了！再怎麼汙衊、抹黑、打擊，也不能改變青史之筆！政治是眾人之事，嚴肅的、負責的，千百年來皆是如此。反觀侯、柯，只為謀大位空喊口號，製造聲量而抹黑、仇恨。

最後，柯建銘表示，無治世經綸、韜略、高度、抱負及才學，總統大位可得乎？走筆至此，明年國慶，聽賴清德總統演說是我們共同努力的目標及責任！大家努力，台灣是幸！