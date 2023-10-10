巴勒斯坦哈瑪斯用於籌款活動的加密貨幣帳戶已被凍結，以色列警方本週二（10）表示：「以色列警方的網絡部門，與國防部、以色列安全局以及其他國家情報機構合作，成功地凍結了哈瑪斯用於籌款活動的加密貨幣帳戶，」

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）10日報導，以色列警方在社群網路平台X（前身為推特）上寫道。 根據以色列國家反恐金融局（NBCTF）的報告，自2021年以來，以色列已經在幣安（Binance）加密貨幣交易所查封了約190個加密貨幣帳戶，據稱這些帳戶與伊斯蘭恐怖組織以及位於加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯上週六（7）對以色列領土發動了突襲，以色列軍方表示，哈瑪斯發射了數千枚火箭，甚至射到了特拉維夫北部，以色列國防部長葛朗特（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」為長期戰鬥做準備，以色列國防軍已經宣佈了作戰「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron）並引用了基本法第40條，實際上等同於宣戰。