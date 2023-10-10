國際貨幣基金（IMF）公布最新世界經濟展望（World Economic Outlook）秋季報告，下修台灣2023年的經濟成長率至0.8％，較今年4月公布的預估值2.1％大降了1.3百分點，遠低於主計總處日前預測的1.61％；IMF也同步預測2024年的經濟成長則上修為3％，較4月預估的2.6％，增加0.4個百分點。

對國際貨幣基金(IMF)公布新一次經濟預測，台灣今年經濟成長下修剩0.8％，國發會今回應了，主要是全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，惟隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。

國發會表示，政府將持續強化內需動能，除戮力推動各項疫後強化經濟及社會韌性措施外，也將加速執行國內公共建設，積極促進台灣產業升級轉型等，持續創造台灣經濟成長新動能。

此外，IMF預測台灣今年消費者物價指數（CPI）上漲2.1％，遠低於全球的6.9％，國發會表示，政府將密切注意物價。