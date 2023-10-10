男子與女友疑似分手談判不成，遭到女子友人持刀攻擊割傷屁股，送醫後已無大礙。（翻攝畫面）

警方將持刀攻擊的黃姓男子帶回派出所調查。（翻攝畫面）

新北市新莊區豐年街今（10）日下午4時許，發生一對27歲情侶疑似談判分手談判不成，與陪同女友的友人發生衝突，其中33歲黃姓男子亮出瑞士刀，在前男友屁股劃出2公分傷口，送醫後擦藥已無大礙，詳細事發原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查，當時這對情侶約在某超商前談判，女友帶著2名友人和前男友見面，雙方發生爭執互相推擠，黃男竟持刀攻擊，目前警方已逮捕黃姓男子，將依傷害罪嫌偵辦，另27歲陳姓女子與35歲的陳姓男子仍在追緝中，詳細案情仍在釐清當中。