新北市新莊區豐年街今（10）日下午4時許，發生一對27歲情侶疑似談判分手談判不成，與陪同女友的友人發生衝突，其中33歲黃姓男子亮出瑞士刀，在前男友屁股劃出2公分傷口，送醫後擦藥已無大礙，詳細事發原因仍待警方調查釐清。
警方初步調查，當時這對情侶約在某超商前談判，女友帶著2名友人和前男友見面，雙方發生爭執互相推擠，黃男竟持刀攻擊，目前警方已逮捕黃姓男子，將依傷害罪嫌偵辦，另27歲陳姓女子與35歲的陳姓男子仍在追緝中，詳細案情仍在釐清當中。
新北市新莊區豐年街今（10）日下午4時許，發生一對27歲情侶疑似談判分手談判不成，與陪同女友的友人發生衝突，其中33歲黃姓男子亮出瑞士刀，在前男友屁股劃出2公分傷口，送醫後擦藥已無大礙，詳細事發原因仍待警方調查釐清。
警方初步調查，當時這對情侶約在某超商前談判，女友帶著2名友人和前男友見面，雙方發生爭執互相推擠，黃男竟持刀攻擊，目前警方已逮捕黃姓男子，將依傷害罪嫌偵辦，另27歲陳姓女子與35歲的陳姓男子仍在追緝中，詳細案情仍在釐清當中。
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