巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。而在以色列的台灣民眾想要離開當地，因此求助我外館人員，沒想到卻被冷回「請你上網訂機票。」對此，外交部則回應表示，因戰事來得突然，駐處人力有限，因此難免未盡周全，也請國人諒解。

有一位台灣網友近日在臉書上分享他在以色列的驚魂記，直言「火箭從機場領空飛過，求助外館人員冷回：『請你上網訂機票！』」他更回憶表示，在烽火連天之際，他和友人赴以色列特拉維夫機場企圖改票提早離開以色列。但由於先前買的機票臨時被取消延後，他們企圖向另一家合作航空公司尋求協助，計劃提早改票返台。但與聯繫兩家航空公司後，換來的下場是雙方互踢皮球，最後仍沒有順利改票取得機位。

於是該位網友轉向駐台拉維夫台北經濟文化辦事處（以下簡稱駐台辦事處）求助，結果沒想到得到的回覆是「請你們自己聯繫航空公司，或是請你上網訂機票，不過衍生的機票費用當然要你們自己負擔」，該位網友最後也表示，駐台辦事處有協助提供10月12日的機票資訊，他們自己上網買了一張5萬元的單程廉航機票，冒著行李可能遺失的風險，逃離以巴戰場。

最後該名網友也說，「一切都是感受問題，有沒有提供協助是其次。今天國人旅外遇到戰爭情勢，向外館人員求助，卻換來冷漠的回覆」，也希望外館人員能多站在民眾的立場想一想，能抱以積極態度、或是多一分關心主動向民眾提供協助。

而根據《聯合報》的報導指出，外交部也對此回應表示，因為戰事來得突然，導致許多在以色列當地的國人、留學生和僑胞都想盡快返台，但因駐處人力有限，因此面對各界需要的協助，難免未盡周全，也請國人諒解。外交部也強調，駐以色列代表處一定會盡全力協助國人。