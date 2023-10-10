KID（林柏昇）、Rita10日晚在東方文華酒店補辦婚宴，相當照顧他的前輩吳宗憲，稍早趁中天《小明星大跟班》錄影空檔，低調到場祝福新人，並在台上演唱歌曲。

吳宗憲今早也分享他與KID的合照，感性發文，「10年了，我看著你長不大，也看著你長大了，看著你是個孩子，也看著你成了孩子的父親，在人生的旅途中，我始終奮不顧身就像你在每一次的『玩很大』一樣」。感動不已的KID，則害羞地回應：「一大清早在示愛喔～～肉麻耶。」

日前，KID因為不滿吳宗憲爆料他婚宴日期、地點，在記者會現場大喊要吳宗憲包100萬大紅包，表示會為此準備點鈔機，並開完笑說如果不到百萬一定會向媒體爆料。

KID今晚婚宴席開40桌，由焦凡凡擔任主持人，婁峻碩為表演嘉賓，兒子木木為小花童。受邀嘉賓包括吳宗憲、庹宗康、小鐘、峮峮、Junior（韓宜邦）、林萱瑜、李玉璽、鬼鬼吳映潔及黃鴻升爸爸、妹妹、妹婿、外甥等。