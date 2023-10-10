2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，國民黨總統參選人侯友宜9日派出競辦執行長金溥聰及國民黨秘書長黃健庭，要與民眾黨初步磋商，民眾黨總統參選人柯文哲則派出總幹事黃珊珊、辦公室主任周榆修，並提出見面先討論辦政策辯論會，接下來就比民調。媒體人黃揚明指出，藍白合已經進入實質談判，離成形還有一段距離，未來兩周就是關鍵的「黃金周」。

黃揚明今(10日)在臉書發文分析藍白營派出的談判人選，國民黨侯友宜陣營派出「黃金組合」（黃健庭、金溥聰）談整合，一個代表黨中央，一個代表競辦，代表性很合理，也凸顯藍軍黨中央、競辦「雙核心」的決策層級；民眾黨柯文哲陣營推出「珊修陣容」（黃珊珊、周榆修）回應，並拋出先進行電視辯論議題，兩人都是柯競辦系統，且都從未加入過國民黨，由此可見，柯營不但都是競辦主導選戰節奏，且在率先拋出民調整合條件後，一直都不想被國民黨壓制、企盼強勢主導議題節奏的態勢。

黃揚明指出，雙方談判代表可合稱「雙黃金周」，也象徵了未來2週，可能就是藍白合作談判的關鍵「黃金周」。在藍白並非同根生的基礎上，兩個政黨談合作，四字以貫之：「談何容易」。韓國瑜的出手能讓合作議題進入深水區，但深水區內的生態，仍要看雙方如何互動。

黃揚明坦言，從「合不合作？」實質進展到「如何合作？」的方法論，進度確實是往前躍進了一大步，但距離真正合作還有很長一段距離。距離11月20日總統正式登記前，僅剩40天左右的期程，他對在野合作仍是非常悲觀，接下來能否成局的關鍵仍是雙方陣營的「大局」為何？是「正副強弱」？還是「國家永續」？一切都還有得瞧（喬）。