由於東北季風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（10）日宜蘭縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，氣象署對台北、新北、基隆、宜蘭和花蓮發布豪大雨特報。

氣象署表示，今天迎風面的北部、東半部不定時有局部短暫降雨，特別是北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮雨勢較為明顯，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；各地夜晚清晨低溫約23到25度，白天桃園以北及宜花高溫約26、27度，其他地區約29到31度。

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