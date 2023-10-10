新北市警方日前陸續接獲數名小黃運將報案，稱遭乘客行竊車內財物，並佯稱回家拿錢後直接消失。警方調查，嫌犯作案手法均為故意坐在前座，以冷氣等太冷為由將外套遮蓋上半身，再趁機竊走置於中央置物架零錢、手機、皮夾等財物，下車時又佯稱忘記帶錢要回家拿，然後一去不回。警方循線逮捕40歲蔡姓男子，經查蔡嫌今年竟已犯案20多起。

今年8月間，新北警方同日接獲2名計程車司機報案，均是遭乘客趁司機不備時行竊，甚至坐霸王車。據被害司機描述，這名竊嫌攔車後不像一般乘客坐後座，而是直接坐上右前座，途中以冷氣太冷為由，用外套蓋住上身，沿路會與司機攀談，分散注意，賊手則在外套下竊取放在中央置物架的財物；待抵達目的地，竊嫌又謊稱忘了帶錢，請司機等他回家拿錢，但司機等最後，卻是等了個寂寞。

警方調閱監視器，鎖定蔡姓男子涉案，經清查蔡男刑案紀錄，赫然發現今年從年初至8月，竟已用相同手法犯下20餘起竊盜及詐欺案件，犯案地點多分布在新北市板橋、雙和區及台北市中正、萬華區。

警方表示，由於不少計程車的車內並未裝設監視器，故部分蔡男所犯竊案因嫌疑不足不起訴。今年8月間蔡男入監服刑，上周剛刑滿出獄，提醒計程車司機若發現乘客舉止怪異，小心提防車內財物遭竊及被坐霸王車。