直播》雙十國慶焰火來了！無人機首次共演 36分鐘連發3萬顆焰火彈 19:392023/10/10 中時新聞網 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國慶焰火今（10）日晚間20時在台中市中央公園登場。（示意圖／本報資料照／陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】國慶焰火嗨翻台中 璀璨國慶之夜! 訂閱影音： 中時新聞網 國慶焰火今（10）日晚間20時在台中中央公園登場，此次是台灣首次以無人機搭載焰火共同演出，並將在長達36分鐘的焰火秀中，施放3萬發的焰火彈，吸引大批民眾到現場觀賞，《中時新聞網》也透過網路直播，完整呈現精彩演出。 國慶焰火提早20分鐘施放 原因曝光 台中國慶焰火施放倒數半小時 中央公園湧入逾23萬人次 國慶收假高鐵台中站人潮湧現 中秋排隊人龍沒重演原因曝光 #國慶焰火 #無人機 #中華民國 #台灣 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》國慶煙火在台中 電信三雄加強佈署不卡網 10:172023/10/10 財經 國慶收假！ 高鐵台中站午後湧人潮 「車站人潮資訊」維持綠燈 16:532023/10/10 生活 影》台中市疫後第1場國慶升旗 盧秀燕許下3願望 10:132023/10/10 政治 國慶焰火在台中！ 塞車時段、建議交通路線一次看 11:502023/10/10 生活 馬英九國慶喊話：與台獨路線切割才能守護家園 08:582023/10/10 政治 5千份全送完！ 台中國慶升旗湧2萬人潮 「小物」超夯排隊排到捷運站 11:432023/10/10 生活 國慶焰火遇上收假！ 逾百名警民力圍繞高鐵台中站疏導 19:242023/10/10 生活 國慶日台中虹揚橋下赫見男浮屍 額頭有傷！身分、死因待釐清 13:362023/10/10 社會 國慶36分鐘焰火秀今晚台中登場 市府籲搭大眾運輸不塞車 17:032023/10/10 生活 宜蘭猴子兵團21超馬好手登「南湖北山」 高喊：中華民國生日快樂！ 15:052023/10/10 生活 台中國慶焰火施放倒數半小時 中央公園湧入逾23萬人次 19:422023/10/10 生活 鄭正鈐競選總部正式進駐 痛批民進黨對外輸出台獨意識 17:002023/10/10 政治 蔡英文任內最後國慶演說 稱「中華民國臺灣」已是主流共識 13:002023/10/10 政治 「開會前白人醫師連名片都不拿」台大醫揭爭取國際醫學會主辦國艱辛 11:152023/10/10 生活 「當年孫中山結合各界力量成功革命」 朱立倫喊下架民進黨 09:072023/10/10 政治 瑞莎曬披國旗參賽照喊「生日快樂」 網感動：有妳真的很好 18:152023/10/10 娛樂 「112國慶焰火在臺中」首日暖場秀 無人機大秀臺中經典「湖心亭、珍奶」 11:152023/10/10 生活 游錫堃唱吟「淬鍊」讚台灣 台灣民主非天上掉下來 10:442023/10/10 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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