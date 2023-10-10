【LIVE直播】國慶焰火嗨翻台中 璀璨國慶之夜!

國慶焰火今（10）日晚間20時在台中中央公園登場，此次是台灣首次以無人機搭載焰火共同演出，並將在長達36分鐘的焰火秀中，施放3萬發的焰火彈，吸引大批民眾到現場觀賞，《中時新聞網》也透過網路直播，完整呈現精彩演出。