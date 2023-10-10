今（10）日是國慶日，除了政府部門舉辦國慶活動以外，許多人也會自行慶祝紀念過往。台灣大學前校長管中閔今日出席文史工作室「徐宗懋圖文館」活動，並在個人臉書PO出自己和友人的合照，直呼「特別有意義」，原來後方高掛的國旗竟是抗戰時期人工縫製，貼文一出引發熱議。

管中閔今日出席活動後在個人臉書發文表示，他參加徐宗懋圖文館的「書房」開幕活動時時，與好友在國旗前合影，作為今年國慶的紀念。值得注意的是後方展示的國旗，管中閔指出，「這是抗戰時期人工縫製的國旗，而非現今印染的國旗（仔細看就可看到手工痕跡，如白日的星芒並不平整）；在此國旗前留影，特別有意義」。

對此，許多網友紛紛回應，「中華民國，生日快樂」、「雙十國慶，中華民國生日快樂」、「管校長雙十節快樂」、「我愛我的國家中華民國，中國民國112年，生日快樂」。

徐宗懋圖文館今日舉辦書房開幕茶會，表示書房成立的目的，是展示所有歷史影像和文物原件，包括台灣歷史影像原件、近代中國珍貴歷史影像、近代東南亞歷史照片、日韓與歐美多國原件歷史照片、二次世界大戰原版歷史照片和相關文獻文物等。

徐宗懋圖文館說明，書房採用專屬會員制，每次收取年費1200元，以繳費時間計算，會員可在開放期間免費參觀、免費參加書房的各種文化活動，首次參加者可享免費一次，次回參加者就得加入會員。