中國股市在經濟減速與中美地緣政治衝突下持續受到衝擊，海外投資者出於對未來前景的擔憂升高而抽離資金，但中國國內投資者並未停止買入的步伐，尤其是官方資金與國營企業出手接盤，外國投資公司認為可以明顯地聽到政府托市（撐盤）的聲音。

《日經中文網》指出，雖然中國經濟復蘇情況不佳，但明顯地有大量資金持續流入投資中國股票的基金。根據美國調查公司EPFR Global的統計，8月份中國籍基金的資金流入額為222億美元，創月度歷史新高，9月份也是凈流入。相反的是，截至9月，外籍基金連續已5個月呈凈流出現象。

大和綜研的經濟調查部部長齋藤尚登表示，這「是不是『國家隊』出動托市了？」報導說，所謂「國家隊」，是指股市不穩定時出動救市的政府資金。從每週的資金流量來看，在大型房企混亂加劇的8月底，明顯出現了資金加速流入的情況。

報導指出，中國的監管部門8月底推出了限制上市企業創始人等大股東套現的措施等。2015年發生被稱為「中國衝擊」的股災時，就曾接連出現以維持價格為目的股市操作。現在部分海外投資者對中國經濟長期增長的擔憂加重，大陸監管部門和投資者的攻防戰有可能長期持續下去。