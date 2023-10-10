亞尼克推出因應萬聖節的各式怪奇甜點饗宴，營造節慶氣氛與民同樂。（亞尼克提供）

「榛果黑酷曲」巧克力蛋糕被打造成充滿鬼魅氛圍的萬聖森林，吃得到榛果巧克力和的Oreo黑餅。（亞尼克提供）

亞尼克推出多款呼應萬聖節的甜點，圖為「巧克力烤布丁起司」(下)和可愛吸睛的「法式蛋白餅」。（亞尼克提供）

每年熱銷的限量「萬聖點心杯」，吃完杯子還能收藏，美味又實用。（亞尼克提供）

10月31日就是萬聖節了，民眾可以盡情搞鬼過節。搶攻節慶商機，烘焙名店亞尼克推出多款萬聖節應景甜點，美味與顏值兼具，不管是搞鬼風還是療癒系，吸睛又討喜。適逢亞尼克「隨享卡」8週年，歡慶8週年，品牌推出滿額贈禮，超過4000件好禮回饋顧客。

因應萬聖節，亞尼克推出多款怪奇甜點饗宴，首推季節限定的「迷你鬼精靈派對-Weiss 72％ 巧克力塔」，亞尼克攜手有「巧克力界LV」美名的法國百年精品巧克力Weiss，製成香醇濃郁的Weiss 72％巧克力甘納許，搭配手工打造的厚實酥脆派塔，派塔優雅的奶油香氣，加上微苦卻極佳滑順的巧克力甘納許，最後擠上12個奶霜小精靈，裝可愛之餘也平衡巧克力的濃厚，風味迷人。

另一款充滿鬼魅氛圍的萬聖森林，其實是「榛果黑酷曲」巧克力蛋糕，以巧克力編織出類似蜘蛛網的網絡與土壤造型的黑蛋糕，再加上剖半的榛果，營造出鬼魅氛圍的萬聖森林；蛋糕夾層融入北海道奶霜與特調Weiss榛果奶霜，再將淋上巧克力和榛果醬的Oreo黑餅藏在奶霜中，柔軟細膩中帶出榛果巧克力的芳香與咀嚼口感。「巧克力烤布丁起司」則在蜘蛛網下藏著邪惡的巧克力美味，一口咬下，香濃在嘴裡化開，搭配可可塔皮，點綴著酒漬葡萄更添香氣。

甜點小物則有手工糖霜餅乾，共有調皮幽靈、搗蛋南瓜、裂嘴黑貓、科學怪人4款可選，搞怪吸睛。人氣「魔幻指尖」脆餅，充滿奶油香氣的餅乾加上杏仁粒，打造出唯妙唯俏的巫婆手指。「法式蛋白餅」以蛋白與糖低溫慢烤，製成入口即融的法式點心，有幽靈、南瓜貓咪可選。每年熱銷的限量「萬聖點心杯」，在杯子內以焦糖蒸布丁，搭配滑順的北海道奶霜及繽紛新鮮水果，蛋奶與焦糖香讓人一猶未盡，吃完杯子還能收藏，美味又實用。

迎接「隨享卡」8週年，亞尼克推出滿額贈活動回饋顧客，即日起至11月14日，單筆消費滿2000元享好禮4選1，包括野餐巧提袋、分享刀組、食光匙、暖宮熱敷寶2入組等可選。若單筆消費滿3300元，則有好禮3選1，亞尼克人氣商品「水蒸巴斯克」、熱銷冠軍「原味生乳捲」、麥飯石雪平鍋（18cm）供選擇，限量商品換完為止；滿額不重覆累贈，電商限團購，業者準備逾4000件好禮回饋粉絲。