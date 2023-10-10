國慶連假加上國慶焰火，高鐵台中站10日下午湧入返鄉人、車潮，警方出動130名警、民力針對高鐵台中市政府警察局烏日分局出動130名警民力於台中站區周邊實施分區疏導及新增2處下車點藉以分流車潮，目前交通狀況正常和車流皆順暢。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

月初中秋連假收假，高鐵台中站湧入大批自由座旅客，購票人潮綿延數里，引發民眾怨言。面對此次雙十連假，台灣高鐵公司加開190班次列車疏運，總經理鄭光遠也於10日中午進駐台中站指揮，面對媒體詢問搭乘狀況，他表示，「目前一切順利，沒有動用人潮管制。」

雙十國慶連假收假遇上國慶焰火在台中登場，台灣高鐵公司在國慶期間，共提供1057班次列車的旅運服務疏運，並在高鐵台中站成立前進指揮所，由總經理鄭光遠親自坐鎮。鄭光遠下午4點多在月台和工作人員視察現場狀況，媒體詢問現場搭乘狀況，他豎起大拇指，並表示一切順利，今天沒有動用人潮管制。

高鐵台中站自午後開始湧入旅返鄉旅客，現場候車座位幾乎9成滿，持續有旅客進站，不過狀況尚順暢，未出現人潮壅塞情形。截至晚間7點，高鐵台中站燈號皆維持在綠燈。高鐵人員指出，截至10日上午11時止，國慶疏運6天共約87萬8000人次完成訂票，目前北上和南下對號座座位基本上是滿座情況。

有人員私下指出，國慶連假較無積極返鄉人潮，加上高鐵、台鐵皆加開班次，以及多數旅客自行避開北上下午1點到晚上8點間人潮較多的時段，沒有讓排隊人潮重現。