蔡英文總統今天發表任內最後一次國慶演說，稱台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，以團結取代對立，其實不用不分選前、選後，柯文哲早就提出他執政將就國家重大議題召開「國是會議」的主張，樂見府方跟進。

府方人士說，總統今天特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。

對此，陳智菡說，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲有感於民進黨執政多年後，朝野對立、分化嚴重，無法溝通協商，早就提出他執政將就國家重大議題召開「國是會議」的主張，就在國慶前一天，柯文哲也再度在其國政記者會上明確宣示，樂見府方跟進。

陳智菡指出，以團結取代對立，其實不用不分選前、選後，蔡總統任期還有七個多月，不應再蹉跎。選後，柯文哲若執政，也會言出必行，召集國是會議，結合朝野力量，創造共融台灣。