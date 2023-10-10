溫室雜草主唱阿J。（放飛音樂提供）

溫室雜草成軍四年，被稱作「怪物新團」。（放飛音樂提供）

「溫室雜草」樂團成軍四年，10／3、10／4一連兩日前進香港開唱，千張門票更很快完售，提到第一次到香港舉辦專場的心情，他們表示：「除了興奮期待沒有其他的形容詞了，終於可以帶來完整演出，讓大家久等了。」

溫室雜草來自台中，在2022年加盟「放飛音樂」後所舉辦的兩場千人大型專場演出售罄，因此有著「怪物新團」稱號。7月推出新專輯《Intro_鞋》，新作以「個人的內心世界」為主題，描繪團員在台中組團的開端，也反映他們曾困於當下環境的徬徨、成長的不安、對世界的種種疑問，直面玩團途中的心境轉變。

他們上週前進香港舉辦首次專場暨專輯發片演唱會，兩場1200張門票完售，提到最喜歡香港的部分，溫室雜草異口同聲說：「一定是所有來看我們表演的香港樂迷！他們真的超熱情，本來想用音樂感動他們，沒想反而是我們被感動到了。看到很多剛下班趕來的觀眾尤其感謝。」他們也沒有忘記探索香港美食，包括西多士、燒臘、煲仔飯等。

當聊到7月發行的新專輯，主唱阿J笑說：「2022年就開始在錄製這張專輯了，當時跟貝斯手正約先吵了一架、再打了一架，因為我輸了，所以這張專輯是正約負責監督大家要表達的態度，成品我很喜歡，還好那時我打輸了；也謝謝鼓手小康，他一直是技術最好的，一直在看我們耍猴戲，辛苦他了。」