台南市永康分局於9月起陸續推動「里長伯反詐系列宣導」，轄區內43位里長全都熱情加入防詐聯防果然一舉奏效。

永康分局邀集轄內里長現身親遇周邊個案，解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效，恰巧日前永康區埔園里里長柯景維代言宣導就獲民眾求助。

永康所長莊大成苦口婆心向陳女解釋，陳女才放棄本次房屋借貸，共同成功攔阻新台幣350萬元。(戴志揚翻攝)

永康分局邀集轄內43位里長解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效。(戴志揚翻攝)

一名陳姓婦女匆匆告訴里長，他的丈夫要將房產拿去抵押借款，並將貸款金額新台幣350萬元拿去投資，經里長關懷提問發覺有異，遂將陳女帶同至永康派出所，經由所長莊大成苦口婆心向她解釋，該投資平台為詐騙平台，並告知陳女網路投資詐騙猖獗，陳女才放棄本次房屋借貸，共同成功攔阻新台幣350萬元。

永康分局邀集轄內43位里長解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效。(戴志揚翻攝)

永康分局邀集轄內43位里長解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效。(戴志揚翻攝)

永康分局邀集轄內43位里長解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效。(戴志揚翻攝)

永康分局邀集轄內43位里長解說詐騙集團可能的手法及技倆，透過分局主動協助製作「影片懶人包」與「早安圖卡」廣發熟悉的里民社群，以達到加倍深入社區的宣導成效。(戴志揚翻攝)

根據調查，10月9日埔園里里長柯景維帶同陳女至永康派出所詢問，經永康所長莊大成了解陳女因日前其丈夫於苗栗工作時，透過臉書加入標榜某投資集團參與虛擬貨幣投資，該集團表示會員如達到一定級數，即有萬元獎金可領取，但所有投資資金皆需透過集團操盤手及排隊交易才可出金提領，她的丈夫投資至今已陸續匯款數萬元購買，但皆未實際出金贖回，又因受到高額獎金誘惑，想要一次投入大筆資金加速升等級數。

但丈夫因現金不足，堅持要陳女將房產拿去抵押借款新臺幣350萬元，陳女得知柯里長曾代言反詐而主動向他求助，里長察覺有異，立刻帶同陳女至永康派出所報案，警方以多筆相類似詐騙新聞案例與使用詐騙話術、匯款私人帳號以及出金無法贖回等苦口婆心說明，當場讓陳女清醒放棄將房產拿去抵押借款，險些讓老本房產遭詐騙，共同成功攔阻新臺幣350萬元，凸顯「里長伯反詐宣導活動」顯現阻詐立竿見影之效。

永康警分局長甘炎民再次呼籲詐騙手法不外乎向被害人誆稱投資標的有美好錢景，且誆稱高獲利穩賺不賠，還說有很多人搶著要投資、名額有限，讓被害人產生焦慮感，相信只要投資下去，很快就能獲得高倍的報酬，因而落入詐騙陷阱，如有疑似詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢。最後再次強調「識詐知識不可少，一旦受騙錢難保」。