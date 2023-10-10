大陸男星白敬亭與女星宋軼日前曾合作古裝劇《長風渡》，並在拍戲過程中傳出因戲生情，發展成交往關係，而該作品播出後，也獲得不少粉絲的喜愛，使這對CP備受祝福。近日，有網友目擊他們同遊巴黎，而大陸狗仔也曝光相關照片，讓粉絲們嗨翻。

大陸男星白敬亭過去在電視劇《開端》飾演聰明又熱血的「肖鶴雲」，成功拿下熱播陸劇「角色指數榜」的冠軍寶座，此外，他在綜藝上表現也相當精采，在《明星大偵探》中逗趣闖關表現，讓他備受不少粉絲喜愛。日前，他與宋軼合作新劇《長風渡》時，便屢有熱戀傳聞產生，還有諸多兩人被拍下的相處畫面在社群上流傳，雖然截至目前，兩人皆未對此做出回應，但仍讓不少劇迷們對這對CP獻上祝福。

此外，白敬亭與宋軼各自在社群平台小紅書上曬出多張飛往巴黎出遊的美照，雖然文中並未提及旅伴的身份，但近期有不少網友偶遇兩人在巴黎一同吃飯的畫面，且周遭還有其他家人同行，疑似在「見家長」。另外，大陸狗仔「酷哥追星日記」也在微博上曬出幾人一同回到北京的畫面，影片中提及白敬亭的助理與宋軼相談甚歡，看似已經熟識許久，且送宋軼上車後，白敬亭與其家人也現身機場，一同搭車離開。

相關畫面在社群上曝光後，也引發網友熱議，不少喜愛這對CP的粉絲紛紛獻上祝福，表示：「真情侶就是天花板，太甜了」、「那麼搭配還談什麼戀愛，不能直接結婚嗎。」不過，也有人認為既然兩人尚未明確回應，就不應過度關注兩人的私生活，表示：「關注作品就好」、「他們不是偶像，不需要私生活的流量。」一時掀起討論聲浪。