侯28日將南下高雄，在鳳山區舉辦大型造勢，有複製前高雄市長韓國瑜當年「三山造勢」聲勢的意圖。（讀者提供）

國民黨總統參選人侯友宜6都大型造勢將陸續登場，首場將於14日舉行，地點就選在侯友宜的大本營新北。至於後續造勢，據悉前立法院長王金平已經點頭接下侯友宜全國後援會總會長，韓國瑜也表明會全力支持，侯28日將南下高雄，在鳳山區舉辦大型造勢，有複製前高雄市長韓國瑜當年「三山造勢」聲勢的意圖。國民黨內人士認為，王、韓若願意出手幫忙，對在野整合是好的進展。

黨務人士透露，近幾個月地方上屢屢勸進王金平，擔任侯友宜全國後援會總會長，而近期王金平已經點頭接下職務，只待後續侯營對外宣布。黨務人士表示，現在就是高層人選先敲定，至於地方競總主委則在陸續尋覓當中，但多有進展。

王金平曾扮演韓國瑜「三山造勢」重要角色，據悉，侯友宜28日晚間6時就將在捷運鳳山西站2號出口旁舉辦造勢，和韓國瑜當年造勢地點相距不遠，頗有複製韓流模式的意味，而當天會由幾名國民黨高雄市立委參選人輪流擔綱主持。地方人士認為，若韓國瑜當天現身，勢必能夠拉攏深藍支持者歸隊，可望有效拉抬侯友宜聲勢。

國民黨主席朱立倫多次表明「藍白必須要合」，黨內人士認為，雖近期藍白多是隔空喊話，但韓國瑜昨與柯文哲會面就是很好的開始，而黨內確實也朝藍白合方向做出努力，既然稍早朱立倫透露，韓國瑜願意全力支持後續造勢，那除了能夠促使深藍歸隊，對在野整合而言也是一大進展。

國民黨高雄市立委參選人李明璇表示，國民黨與民眾黨就是持續善意交流、堆疊善意，一起往下架民進黨的目標前進。她說，其實柯文哲跟國民黨一樣，都是希望朝責任內閣制的大方向走，這是藍白合非常正面的訊號，更是在野黨回應民眾期待很好的開端。而朱立倫也說過，就長期角度而言，台灣的確要回到內閣制，責任內閣制的推動是藍白兩黨共同的目標，期盼重返執政後共同來推動。