已故藝人賀一航兒子曾治豪，8月才和第一代「黑澀會美眉」Meggy結婚，今（10日）又宣布當爸喜訊，並不忘和天上的賀一航傳達喜訊，喊話「爸，恭喜祢當阿公了。」

曾治豪今在臉書曝喜訊，並PO出抱著女兒的溫馨照片，寫下：「曾無與二、可喜可賀！相隔50年，曾家第四代寶貝小公主粉墨登場，曾奶奶盼了好久的心願，總算實現了！奶奶知道自己當了阿祖以後，笑容藏不住，已經好久沒有看到她打從心底這麼開心了」。

他也向辛苦生產的老婆道謝，並謝謝女兒：「『小樂』來到我們的生命中，使這個家完整」。最後，更喊話在天上的爸爸賀一航：「喔對了~爸，恭喜祢當阿公了」，真摯的心聲讓網友看了都鼻酸。

曾治豪8月時宣布結婚喜訊，透露今年對他來說是特別具意義的一年，不只是身分成長蛻變，也是生命的見證，更感謝上天給他一位有共同信仰的太太，感性表示「這些日子以來，無論我們在溝通任何事情與磨合的過程當中，都不曾有過爭吵，只有更多的同理與愛，這真的很不容易」。