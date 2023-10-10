國慶焰火首次搭載無人機，呈現長達36分鐘的表演，並預計在晚間8時登場，不料稍早約7時40分焰火就突然開始施放，提早約20分鐘開始表演，讓在家觀看直播的民眾全都超錯愕，還有趕往現場的民眾透露，明明算好時間要到現場觀看表演，不料車才剛停好就看到焰火開始施放了。

今年的國慶焰火準備了長達36分鐘的表演，除了首次搭載無人機共同演出外，一次施放多達3萬發的焰火彈，還與樂團、歌手一同呈現表演，讓民眾相當期待，早早就趕往現場卡位，下午5點多會場附近就已有多個停車場客滿，讓台中市政府交通局再度呼籲民眾搭乘大眾交通工具到現場。

不料，稍早約7時40分時，國慶焰火突然就開始施放，提早20分鐘展開表演，讓在家準備觀賞直播的民眾超錯愕，紛紛在網路直播、PTT驚呼「不是8點嗎？」、「現在這是開始了？」、「我媽剛去洗澡，等等準備爆氣，笑死」。

此外，還有網友怒批「爛死了，車剛停好就放」、「等等要上樓的說，東西都買好了」、「大小姐要趕回家餵貓484喇」、「怎麼突然就開始了，太突然了吧」。

其實，國慶焰火之所以提早施放，是因原先保留30分鐘給台中市長盧秀燕、慶籌會主委游錫堃及總統蔡英文致詞，但因幾人總共只花10分鐘就完成致詞，主辦單位因此直接照流程進行，才會比預計提前約20分鐘施放。

對此，台中市政府表示，國慶焰火活動是國家重要慶典，民眾才是國家的主人，今晚市長、主委與總統都體諒民眾久候，因此致詞力求精簡，才會出現焰火秀比預定時間早登的狀況；此外，因今晚有超過20架未經許可的無人機入侵中央公園上空，且集中在晚間7時30分後，造成了強烈的訊號干擾，經現場人員商議後，決定取消無人機表演。