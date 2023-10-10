據大陸手機業者表示，隨著華為Mate 60系列的熱賣，華為計畫將2024年智慧手機出貨量目標提高一倍，亦即年銷售量達到6000萬至7000萬部。

《日經亞洲》報導稱，華為Mate 60系列推出之後，很快受到中國市場熱捧，經常處於供不應求狀態。根據調研機構的資料顯示，今年第36周（9月4日到9月10日），華為以17%的銷量市占率奪得中國智慧手機市場第2名寶座。

《芯智訊》引述手機分析師郭明錤此前發佈的預測指出，華為Mate 60 Pro機型的市場需求高於預期，出貨不久後即上調了今年下半年Mate 60系列出貨量為600萬台，相比之前的預期提高了20%。但是現在來看，這個出貨量預期有可能還會繼續上調。

報導說，供應鏈傳出消息稱，由於Mate 60系列的熱銷，華為已經將2023年的智慧手機出貨目標由之前的3000萬部提升到了4000萬部。其中，Mate 60系列則是推動出貨目標增長的關鍵動力。

最新的消息指出，華為已經開始著手準備手機出貨所需的各種零部件備貨，包括鏡頭、主機板等等，而Mate 60 Pro發售後不久，據說華為就已加單至1500 萬~1700萬台。現在華為對於2024年的手機出貨目標已經提升到了6000萬至7000萬部。

報導說，隨著華為手機銷量的持續增長，預計將對蘋果iPhone在中國市場份額造成擠壓，小米、OPPO、vivo等其他國產智慧手機廠商也將受到影響。