香港42歲女星熊黛林擁有高挑身材和亮麗外型，曾來台灣拍過《拜金女王》，參演過《葉問》、《花田囍事2010》、《八星抱囍》、《剩者為王》等等作品，2016年她嫁給百億富豪郭可頌，後誕下一對雙胞胎女兒，身為人母的她偶爾會在社群分享家庭狀況，今（10日）正巧是熊黛林生日，她卻透露女兒已經住院4天了。

熊黛林是10月10日出生，今（10日）正逢生日，她在Instagram透露已經守在妹妹的病床前4個晚上了，今天終於好轉出院，熊黛林分享人母心聲：「雖然這個年紀的寶寶生病是常有的事，但作為媽媽還是很擔心」，並許願看到寶寶健健康康就是最好的生日禮物，「祝我生日快樂吧！也祝所有的孩子可以健康快樂的成長！今天太憔悴，只能發工作的照了」，貼文發布後許多粉絲送上生日祝福。

熊黛林丈夫是郭可盈的弟弟郭可頌，兩人父親郭達昌是一名商人，名下擁有5家公司，且擁有豪宅和樓鋪收租，甚至在加拿大溫哥華也有物業，身家逾百億，郭達昌離世後，資產和生意給四名子女繼承，2014年熊黛林和郭可頌被拍到外出戶動親密，記者求證熊黛林時她未否認，2016年熊黛林被爆已答應郭可頌求婚，並曬出3克拉鑽戒，經紀人也證實該消息。婚後的熊黛林不時分享家人的日常，今年4月舉辦生日派對慶祝兩個女兒的5歲生日，現場還有其他小朋友的參與。