潛艦國造爭議近日鬧得沸沸揚揚，連帶國軍自訂的準繩「國軍武器裝備獲得建案作業規定」都受質疑。國民黨立委賴士葆質疑，國防部5月逕行修訂得以第一預備金支應新增迫切性建案，竟不必經過立法院審議通過，國防部可先行採購特定軍備，公然違反預算法，跟極權國家有何兩樣？國防部回應，新增第一預備金新台幣20億元是公務預算，仍需經立法院審議三讀，視個案需求，報經行政院核准，並向立院核備後始得動支。

根據《世界新聞網》報導，國防部今年5月修訂《國軍軍事投資建案作業規定》，在「迫切性建案」增列「國防部報經行政院核准，得以第一預備金支應已逾預算編列時程之新增迫切性建案」，意即不經立法院審議通過，國防部即可先建案採購特定軍備，並以第一預備金付頭期款項，事後立法院無反對空間，形同自訂軍購「先斬後奏」尚方寶劍條款。

賴士葆今(10日)在臉書發文指出，民主國家貴在設立監督制衡的機制，以防專制濫權，蔡政府再怎麼鴨霸也不應該無限擴張行政權，剝奪民主程序，逃避立法院的監督。國防部在今年5月逕行修訂得以第一預備金支應新增迫切性建案，不必經過立法院審議通過，國防部可以先行採購特定軍備，這樣公然違反預算法，然而立法院無權置喙，這跟極權國家有什麼兩樣？

羅智強9日曾發文表示，依據國軍自訂的準繩「國軍武器裝備獲得建案作業規定」，凡是武器裝備獲得，必須按這個規定及程序走，「作戰需求文件、系統分析、投資綱要計畫」三階段來完成建案流程。在「買什麼」的過程中，明確律定必須是成熟且服役的裝備，「跟誰買」的前提是必須有產製經驗的公司。但看看海軍這幾年的重大建案，獵雷艦找了不具經驗的「慶富」，潛艦國造竟找了個不具規畫能力的「直布羅陀GL」。

賴士葆提到，還記得疫情期間，訂定紓困條例的第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，這個條款因為立法院無法監督，指揮中心無限擴權的尚方寶劍成為防疫的災難破口，很多的黑箱作業、不當的決策都源自於此，最後造成浪費公帑，以及犧牲很多無辜的生命。防疫期間給指揮中心空白授權的支票，帶來後患無窮。

賴士葆質疑，殷鑒不遠，蔡政府執意再讓國防預算逃避監督，打著民主的旗號，違反民主的機制，竟不以為忤。

國防部回應，新增第一預備金新台幣20億元是公務預算，仍需經立法院審議三讀，視個案需求，報經行政院核准，並向立法院核備後始得動支。