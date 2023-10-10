2023年國慶焰火在台中中央公園施放，台中市長盧秀燕及總統蔡英文、國慶籌備會主委游錫堃也都到場觀禮，蔡英文也在致詞中感謝中府團隊的籌畫，也提及台中的觀光，但全程都未提到中華民國，還稱要努力打拼，「讓台灣成為一個有韌性的國家」；而盧秀燕致詞雖也精簡，但開頭結尾都說了「中華民國生日快樂」。不過原訂晚間8點開始的焰火秀，因幾位嘉賓的致詞提早結束，提早20分鐘施放，也讓許多觀看直播的網友措手不及。

國慶煙火秀今晚在台中施放，盧秀燕、游錫堃和蔡英文在表演前上台致詞，首位致詞的台中市長盧秀燕，開頭就先說「祝福中華民國生日快樂」，並介紹今晚國慶焰火的三大特色和台中的市政表現，最後則再次說「中華民國國運昌隆，生日快樂」。

蔡英文則在游錫堃後第三位上台致詞。蔡英文說，每一年的國慶焰火都是國人期待的活動，她要感謝今天來到現場和收看直播的朋友，一起慶祝國家的生日。

蔡英文表示，國慶焰火睽違九年再次回到台中舉辦，吸引全國各地的朋友來到台中，在這裡她要特別感謝市府團隊的用心，為國慶規劃一系列的活動，讓十月份的台中變得非常熱鬧。

蔡英文提到，這幾年台中的景點變得越來越豐富，不只吸引台灣各地的民眾，還有來自世界各地的遊客，像是逢甲夜市、高美濕地都深受國際友人的喜愛。今年七月，巴拉圭貝尼亞總統上任前來台灣訪問，她也帶貝尼亞到台中的審計新村，參觀文創攤位、喝珍奶、吃台灣的美食，體驗台中的城市魅力。

蔡英文也說，現在政府積極推動疫後觀光，她要請大家多多幫忙宣傳、邀請外國朋友來台灣旅遊，親身體驗台灣人的友情跟熱情，而且還有台灣的安全、便利和美好，今晚的國慶焰火會以爵士樂結合焰火，加上無人機的展演，為大家呈現視覺和聽覺上的多重饗宴，今晚能夠一起欣賞焰火，要感謝所有投入的夥伴，大家都辛苦了。

蔡英文最後說，今年國慶的主題是「民主台灣，堅韌永續」，希望我們一起繼續打拼，讓國家、 讓台灣成為一個有韌性的國家，祝福大家有一個愉快、美好的夜晚。