金門縣長陳福海(中)邀集相關單位共同研商沙美菜市場改建案，以不影響土地所有權之方式分階段推動。(圖／金門縣政府提供)

使用近一甲子的金門縣金沙鎮沙美傳統菜市場，近年在地方上迭有改建需求的心聲。縣長陳福海日前至現場勘查後邀集相關單位共同研商，經縣府建設處與鎮公所盤點長年遇到的問題及現況後，將朝向以不影響土地所有權之方式，先就現況改善部分場域、分階段推動改建，同時鼓勵籌組公有零售市場自治會凝聚共識。陳福海也指示建設處盤整中央計畫爭取相關經費，挹注市場的整體改建案。

縣府指出，沙美菜市場興建於1966年，為民有傳統零售市場，總面積1506.51平方公尺，其中私有土地多達30筆，佔70.86％，所有權人共計有27位，但有一位失聯，土地權屬相對複雜。

縣府表示，隨著人民所得提高及社會結構的改變，連鎖超商、賣場相繼興起，老舊擁擠的傳統市場相形之下顯得落伍，營業受到不小衝擊，影響到市場內攤商的生計。因傳統市場改善工程牽涉到攤商的生計，需攤商及居民形成共識，且取得土地及建物所有權人同意，實務上難度很高，導致長年以來公部門難以投入資源改建。

建設處長張瑞心則表示，目前沙美菜市場建築物，不僅年代久遠、無法符合現今居民使用需求，且建築結構體毀損、剝離，安全堪慮，縣府積極推動傳統市場更新，曾於2006年向經濟部爭取3500萬補助沙美市場改建工程，惟經與地主開會討論，並進行問卷調查後，仍有地主未同意，致工程無法進行。

縣府也說明，按「零售市場管理條例」規定，府方應對市場業務進行監督及協調；市場之設置、管理及輔導為鎮公所之權責，已多次召開說明會，取得多數共識，並向縣府爭取經費補助。目前已完成「沙美市場改建工程可行性後評估調查委託技術服務」案，就沙美市場改建之市場面、法規面及工程技術面等進行可行性評估，並朝公有零售市場推動。