台北市和平高中的校園匿名社群平台「和平黑特」於10日晚間6時收到「大屠殺預告」，其內容預告確切時間「10/16的中午12:05學校將會有一場大屠殺」，還嗆說想活命的學生，當天千萬不要到校。校方對此表示，已通報警方，版主也下架該貼文。

有匿名人士於10日晚間6時在社群警告，「10/16的中午12:05學校將會有一場大屠殺」，並清楚指出地點在靠近校門的穿堂，還接著解釋原因，稱「看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「將你們自以為是的正義強押在別人身上」，指出有人不負責任的在平台散布攻擊別人的不實資訊。

預告的最後，恐嚇犯更嗆說想活命的學生，當天千萬不要到校，還留下了給版主的話，「你可以決定要不要上傳此留言，但我可以向你保證，如果你沒有上傳的話，這將會是你這輩子做過最後悔的決定。」

據悉，目前「和平黑特」已下架貼文，也已交由警方處理，台北市刑警大隊偵二隊則正在關切。「和平黑特」呼籲同學們，講話、作事前最好動動腦，「要去自首還是怎樣最好都小心囉，都查得出來哦」，還強調大家當天還是要乖乖上課並沒有放假，希望盡速平息風波。

校長溫宥基表示，校方在第一時間發現該篇貼文之後，已立即報案，警方也聯繫到版主，並將該篇片貼文下架，並持追查PO文者於以法辦。溫校長說，明天早上會請警方在校門口戒備，接下來也會請警方加強巡邏，維護家長以及師生們的安全。