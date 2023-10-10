新北市新莊區某國小男童，10月6日突然在校昏倒，校方通報119送醫，醫院今（10）上午宣布腦死，校方人員帶著校級模範生獎狀、數學競賽獎盃及獎狀，下午送到醫院加護病房，完成家長與孩子的心願。校長不捨說，男童品學兼優，熱心助人，學校痛失英才。

男童母親的友人今在臉書「爆料公社二社」PO文指出，到現在已經第5天還在醫院昏迷，孩子命在旦夕，她到現在都不敢相信一個這麼健康、乖巧、善良的孩子，就躺在那裏，一直在鬼門關前徘徊。母親還在文中喊話，希望廣大網友一起幫忙集氣，為孩子祝福。但醫院上午宣布男童腦死。

該校校長還原事發過程，表示男童當天上午第2節課前，課任老師發現男童的頭髮濕濕，模樣看起來不舒服，隨即讓男童去保健室，男童走路過程遇到學務主任，主任關心詢問身體狀況，男童回說頭好痛、接著就往後倒，主任急忙打119，連繫保健室護理師前來協助，校方人員也趕緊聯繫家長。

校長說，救護車到校之後將男童送往輔大醫院，醫院中午決定手術搶救，他詢問過醫師，醫師說男童可能是腦動靜脈血管畸形，因此事前沒有任何徵兆與症狀，一發病就有生命危險，宛如不定時炸彈，他這幾天跟主任、老師都到加護病房幫孩子打氣加油。

校長提到，在院期間遇到家長時提出心願，希望能有一套全新制服及書包，校方已經聯繫廠商，明天將新制服送給男童穿上。男童在班上擔任副班長，熱心幫助同學，還打算12月參加數學競賽，校方取得主辦單位同意，他下午帶著模範生獎狀及競賽獎狀、獎盃到院送給孩子，盼慰藉家長的心。

校長語氣不捨說，男童是個品學兼優的好孩子，個性溫和又會教同學，痛失英才，由於男童昏倒的地方沒有監視器，未來盡量爭取增設監視器，更了解孩子們在校情形。新北市教育局表示，優先協助學生家屬處理後續相關事宜，並將邀請專家學者第3方公正人士組成調查小組，釐清相關處理過程。