今(10)日是雙十國慶，總統蔡英文在國慶演說中提到日前下水的潛艦國造首艘原型艦，強調「從無到有，踏出這一步需要無比的勇氣。要扛住壓力，要突破瓶頸，要頂住流言蜚語，只要稍有猶豫，就會失敗。但是，我們終於做到了！」媒體人黃揚明直呼，這又讓人想起了新竹棒球場。

蔡英文在國慶演說中強調「潛艦國造是歷經三十年，不同政黨的總統，都想實現的夢想」。對此，國民黨立委王鴻薇指出，這句話重重打臉民進黨指控國民黨阻擋潛艦國造的說法，且最初的潛艦國造預算正是在馬政府時代編列，副總統賴清德該為之前抹黑藍營的言論出面做澄清。

「現在，我們做到了！」蔡英文隨即又說，從無到有，踏出這一步需要無比的勇氣。要扛住壓力，要突破瓶頸，要頂住流言蜚語，只要稍有猶豫，就會失敗。「但是，我們終於做到了！我們的國防自主再跨出一大步，國軍不對稱戰力再向上提升；我們更再次展現，守護中華民國台灣的決心。我相信，全世界更會認同，海鯤軍艦是為了守護區域和平穩定而破浪前行。」

蔡英文在9月28日海鯤命名典禮時說「歷史將會記得這一天！」過去潛艦國造被認為是不可能的任務，但由台灣打造的潛艦就在眼前，她強調「各位，我們做到了！」而潛艦是堅定守護國家的具體實踐，更是海軍發展不對稱戰力的戰略、戰術重要裝備，也是為國防自主劃下新的里程碑。

黃揚明今(10日)發文附圖直酸：「現在看到我們做到了，都會想到『新竹棒球場』.....（抖）」眾所周知，花了12億整建的球場工程品質落漆，還害4名職棒球員受傷，包括林哲瑄整季報銷。但前新竹市長林智堅當時喊「虹姐！我們一起做到了！」沈慧虹也說「林智堅市長我們做到了！」

網友表示「同一個小編的常用語」、「集體貪腐、發家致富，我們做到了」、「我們做到了！又創造了一個大弊案了」、「她來台中還要提早放煙火害一群人狂趕不及，罵台中市長，真是罪婦啊⋯⋯妳們真她媽的做到了⋯⋯」、「任內最後一次參加國慶日還在騙」、「講的很有道理，幹的傷天害理」、「進口雞蛋和進口豬肉在台灣洗產地也做到了」、「斷交多少國了？」、「表面的，可做大內外宣的，通通都『做到』了！」