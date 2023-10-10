巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「哈瑪斯這次突擊以色列的目的，第一個是為了內部奪權；第二個是為了談判、換俘；第三個去阻斷美國在中東的和平進程，如果他把整個軍事行動恐怖化的話，這個麻煩就更大了」，引發討論。

吳子嘉9日在政論節目《關鍵時刻》中表示，「第一個大問題就是說，哈瑪斯這一次的直接政治目的就是，以阻斷了美國的中東和談的進程計畫，因為美國做了兩個大事情，就是要推動以色列跟沙烏地阿拉伯的建交，還有伊朗」，吳子嘉認為，「我覺得不會把哈瑪斯連根拔起，我今天看了外媒有一句話，他完全引用尼坦雅胡的全句話，『你只要敢把我人質上面掉一根頭髮，我就把你哈瑪斯變成灰燼』，這什麼意思呢？這還是要談，他要交換人質，他說人質最重要」。

吳子嘉更指出，「所以哈瑪斯的目的第一個是為了內部奪權；第二個是為了談判、換俘；第三個去阻斷美國在中東的和平進程，我今天聽起來綜合他有三個目的，在這個時候他會不會變成一個長期戰爭？因為不要忘記他不是正規軍，他會變成一個恐怖行動，如果他把整個軍事行動恐怖化的話，這個麻煩就更大了，那尼坦雅胡就面臨到一個尷尬的情況，他們以色列一定要報復，但人質在手上，所以這個事情是非常難過的一場中東戰爭」。