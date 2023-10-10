21世紀經濟報導，通知涵蓋七方面共19條，包括擴大重點領域支持力道、支持擴大汽車消費、擴大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、確實保護消費者合法權益。
重點領域包括三方面：強化製造業、科技創新等領域金融支持。加強民營企業及小微企業金融服務。做好交通物流領域金融支持與服務。其中，民營企業及小微企業金融服務方面提出，要在信貸資源配置、績效考核、內部資金轉移定價、盡職免責等方面對小微企業予以傾斜。對吸納就業人數較多的小微企業，擴大金融支持，促進企業穩定崗位、擴大就業等。
大陸金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構發出「關於金融支持恢復和擴大消費的通知」（簡稱通知），要求深化對金融本質和規律的認識，引導各類金融機構深耕消費金融市場區隔，開發多元消費情境，提升零售服務品質，符合居民合理消費信貸需求，透過差異化的金融服務更好地為實體經濟服務。
21世紀經濟報導，通知涵蓋七方面共19條，包括擴大重點領域支持力道、支持擴大汽車消費、擴大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、確實保護消費者合法權益。
重點領域包括三方面：強化製造業、科技創新等領域金融支持。加強民營企業及小微企業金融服務。做好交通物流領域金融支持與服務。其中，民營企業及小微企業金融服務方面提出，要在信貸資源配置、績效考核、內部資金轉移定價、盡職免責等方面對小微企業予以傾斜。對吸納就業人數較多的小微企業，擴大金融支持，促進企業穩定崗位、擴大就業等。
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