因總統蔡英文、慶籌會主委游錫堃及台中市長盧秀燕致詞時間比預期的還要短，導致原先預定在今（10）晚8時登場的國慶焰火，一下提早了20分鐘施放，讓民眾全都措手不及，有網友在臉書貼出照片，只見一行人直接在馬路中間停車看煙火，無奈說「提早放，來不及停車，直接給他停在路中間看了」。

今年的國慶焰火除了首次搭載無人機外，還與樂團、歌手等一同準備了長達36分鐘的表演，讓不少民眾相當期待，下午5點多會場附近就已有多個停車場客滿，且隨後人潮依然持續湧入，至晚間7時左右，進入台中中央公園區域的民眾就已超過23萬人次。

不料，因蔡英文等人致詞時間比預期的還要少很多，最終主辦單位決定依照流程直接進行，導致焰火秀提早約20分鐘開始施放，讓網友傻眼怒批「爛死了，車剛停好就放」。

此外，一名陳小姐在臉書秀出照片，顯示有不少人直接站在中央分隔島或馬路中間觀賞、拍攝國慶焰火秀，並透露因為焰火提早施放的關係，一大堆還在路上的人都超傻眼，無奈之下只能選擇直接在路上停車觀看。