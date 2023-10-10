南韓YouTuber表藝林（표예림），因為過去遭受嚴重校園霸凌，被稱為《黑暗榮耀》現實版，不過今（10日）被發現已經身亡，得年27歲。

據韓媒報導，今下午1點警方接獲舉報有人溺水，因此緊急出動，搜尋3小時後發現已沒有生命跡象的表藝林。其實，事發前，表藝林還在自己的YouTube頻道上傳一支影片，指控那些指責自己遭受校園暴力傷害，是毫無根據主張的人。

其實，表藝林今年4月才在釜山的一間美容院嘗試輕生，因為網友發覺異狀立刻報警，並將她緊急送往醫院。表藝林在《黑暗榮耀》熱播後，拍影片稱自己也是校園暴力受害者，她表示從小學到高中，每天都在校園暴力中度過。

加害者無理由對她踢打掌摑，把她頭按進馬桶裡等，讓她12年來都生活在水深火熱中，不過加害者卻生活得好好的，霸凌事蹟爆出後，還全盤否認稱沒有相關記憶，並指責她損害名譽。

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