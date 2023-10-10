大陸近年來選秀節目盛行，舉凡《創造營》、《偶像練習生》、《青春有你》等節目都捧紅不少新生代明星。未料，過激的追星亂象讓官方出手打壓，直到近期才有《創造營》第5季悄悄復出，開始籌備拍攝，其中，藝人歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣也被目擊參賽，讓節目尚未開播就擁有不低的討論聲浪。

大陸的選秀節目有段時間曾風行一時，不過卻屢在社群上發生粉絲間的罵戰及傾倒為票數而購買的食物等事，因而遭到官方出手整治，相關節目內容一時銷聲匿跡。不過，《創造營》第5季據傳將以《CHUANG ASIA》為名推出，並預計於12月在泰國拍攝，疑似以此舉規避限制。

🔥A chance for girls who aspire to be part of international stage has arrived!



CHUANG ASIA is now accepting applications from trainees around the world to compete and debut as the leading international girl group in Asia.#CHUANG_ASIA#CHUANG_ASIA_GLOBALAUDITION#WeTV #WeTVth pic.twitter.com/Bndpdx11TB — CHUANG ASIA (@CHUANGASIA) July 14, 2023

相關消息曝光後，網友們也對參與選手的身份感到好奇。其中，藝人歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣今(10日)也流出一張她前去參加面試的畫面，看似將出演該節目，與其他人競爭成團位置。此外，其他參加選手據傳還有女團「AKB48 Team SH」成員朱苓、吳安琪、桂楚楚，及曾參加韓國選秀節目《Girls Planet 999》的蔡冰等人。

事實上，演藝圈夫妻檔歐陽龍、傅娟的第三個女兒歐陽娣娣，跟姐姐們一樣擁有甜美長相與清純可愛的氣質，除了在2021年的電視劇《當家主母》中扮演丫鬟正式出道外，也錄取了北京電影學院，而她平時也用心經營社群，不時在其上曬出美照供粉絲們欣賞，人氣逐漸上升。