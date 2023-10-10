美國前總統川普（Donald Trump）民粹且政治不正確的語言常被視為他的政治資產，但隨著川普煽動言論變本加厲，外界擔憂可能又激發川普支持者暴動。

法新社報導，性情暴躁的川普也是共和黨2024年總統提名參選人之一，他近期暗示美國最高軍事將領應被處決，還拿政敵的年邁丈夫在家遭襲擊一事來開玩笑。

批評人士抨擊，川普上週對非法移民的極端言論秀出了新下限，類似納粹的言論更引發美國猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）的不滿。

川普向保守新聞網站「國家脈動」（The National Pulse）表示：「沒人知道這些人從何而來，我們知道他們來自監獄，我們知道他們來自精神病院、瘋人院，我們知道他們是恐怖分子。」

他稱說：「我們現在看到的情況是前所未見的，對我們國家來說是令人非常難過的事情。這是在毒害我們國家的血脈。」

反誹謗聯盟執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），川普這番話看似受到熟悉納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）言論者的影響。希特勒曾指猶太人「造成（德國）血液中毒」。

他表示，「暴力言論會引發暴力行為」，這不僅危險，還可能產生「爆炸性」後果，就像點燃引信，等著炸彈爆炸。

總部設於美國的猶太人組織「法律戰計畫」（Lawfare Project）資深顧問菲利蒂（Gerard Filitti）指出，川普有關移民的言論令人聯想到「1930年代德國最糟糕的種族主義」。

川普煽動暴力並非新聞，他曾在2016年一場集會上提出抗議示威者應被毆打的建議。2020年底，川普競選連任失敗，宣稱選舉結果是騙局；隔年初他在華府向群情激憤的支持者發表演說，隨後數以千計的川普支持者闖入國會進行攻擊。

川普近期言論又引起外界憤慨，包括嘲諷美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）高齡83歲的丈夫遭襲擊，川普還呼籲應朝商店扒手開槍。

美國紐約州法院審理川普民事詐欺案的法官上週因川普在社群媒體上抹黑法院書記官而祭出禁言令。川普經常批評負責審理他多起民事及刑事案件的法官是「怪物」或「神經病」。