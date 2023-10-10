2023年咖啡界誕生一顆新巨星！台灣選手簡嘉程在日本東京咖啡展打敗各國咖啡好手，榮獲WSC虹吸式大賽世界冠軍！精品咖啡連鎖品牌「黑沃咖啡」趁著國慶連假，特邀簡嘉程與咖啡界素有「神豆」封號的Ninety Plus Coffee 90＋創辦人Joseph到台中黑沃咖啡快閃，吸引貴婦圈聞香而來！

值得一提的是，Ninety Plus Coffee 90＋更是精品咖啡界的愛馬仕，每逢世界咖啡賽事，更是多位世界冠軍選手指定用豆！創辦人Joseph現場提供限量咖啡給黑沃粉絲品嘗，50g咖啡價值高達1250美元，從聞香到品飲一整套流程，消費者不僅喝到限量的咖啡，更能體驗到世界最頂級咖啡的魅力！

同時，簡嘉程也在現場分享了虹吸式咖啡展演秀，讓黑沃粉絲可以與世界冠軍面對面接觸，對消費者來說，更是一種難得的尊榮體驗！

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，藉著這次的分享活動，讓黑沃粉絲更容易的感受到頂級咖啡的風味及品飲體驗！

事實上，黑沃咖啡對推廣精品咖啡不遺餘力，無論是從產區尋豆帶進台灣或與世界知名莊園主配合，甚至邀請世界冠軍做深度分享體驗；未來是否會與世界冠軍及頂級咖啡園合作，讓全台或海外的黑沃粉絲共同品嚐，讓人拭目以待！