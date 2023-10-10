由於東北季風、水氣減少影響，明（11）日桃園以北及東半部地區有局部降雨，山區及南部近山區平地午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，日夜溫差大，各地早晚低溫23到25度。氣象署表示，周六、下周日（14日、15日）冷空氣增強，氣溫可能進一步下降為21至23度。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天桃園以北及東半部地區有局部降雨，雨勢趨緩，其他地區則維持多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地早晚低溫23到25度，桃園以北及宜蘭高溫只有25、26度，整天感受稍涼，竹苗及花東高溫27到29度，中南部高溫可以來到31、32度，日夜溫差稍大。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周四至下周二（12日至17日）受東北季風影響，周四至下周日（12日至15）迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢較為趨緩，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二（16日、17日）水氣更為減少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後其他山區有零星短暫陣雨。

氣象署預測，位於鵝鑾鼻東南東方的颱風布拉萬已在今晚升級為中度颱風，以每小時21公里速度，向西北轉北北西進行，未來有機會變成強颱，預估將朝日本東南方海面移動，對台灣天氣沒有影響，南海的低壓系統則沒有發展跡象。