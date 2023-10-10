不明人士今天（10日）晚間在社群平台instagram「和平黑特」匿名投稿，稱10月16日當天中午，校園將有一場大屠殺，該則投稿現已被刪除。台北市和平高中表示，已報警處理，明將請警方站校門口，未來也請少年隊巡邏，維護校園安全。

IG「和平黑特」帳號今晚5時許貼出一則匿名投稿，內文表明「警告和平高中的同學們：10／16的中午12：05 學校將會有一場大屠殺，在靠近校門的穿堂那裡。或許有人會問我為何要這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。我知道有些人是無辜的，所以我想警告那些想活命的人10／16千萬不要去學校。」

該匿名投稿現已從「和平黑特」下架，管理員稍早也透過限時動態貼出台北市刑警大隊關切私訊，並發聲明強調此平台雖是給學生說話的平台，但不代表可以恣意妄為。

和平高中校長溫宥基回應，校方發現貼文後，隨即通報警察，也聯繫版主下架匿名投稿，明早將請警方駐校門口，這幾天也會請少年隊加強巡邏，維護校園安全。