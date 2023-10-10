大陸環球網報導，中國政府中東問題特使翟雋10日就以巴局勢與埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通電話。翟雋表示，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。中方反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。以巴衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。

國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。中方願同埃方保持溝通協調，推動衝突雙方盡快停火止暴，推動國際社會形成合力，向巴勒斯坦人民提供人道支援，避免巴勒斯坦特別是迦薩地區的人道主義危機更加惡化。

烏薩瑪高度讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場，強調應根據聯合國有關決議，在「兩國方案」基礎上，推動巴勒斯坦問題全面公正解決。國際社會應肩負起責任，為重啟以巴和平進程創造條件。埃方期待同中方一道，為推動局勢降溫作出努力。