哈瑪斯卡薩姆旅指揮官戴夫已近30年未公開露面。

與阿拉伯國家關係緊張多年的以色列，上周六（7日）遭遇巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）突襲。突襲展開幾小時之後，哈瑪斯卡薩姆旅（Qassam）指揮官宣布針對以色列啟動「阿克薩洪水」（Al Aqsa Flood）行動，音檔火速在社群媒體傳開。這個下令攻擊的聲音屬於一個以色列通緝20年、5度暗殺仍存活的「九命怪貓」等級人物，以平穩嚴謹的口吻傳達恐怖訊息，令不少人膽寒。

綜合《中東日報》（Asharq Al-Awsat）、印度《商業旗幟報》（Business Standard）、英國《每日郵報》報導，策畫這場攻擊的是哈瑪斯軍事領袖戴夫（Mohammed Deif），他發聲下令：「鑒於持續有犯罪活動針對我方人民、大肆任意佔領、對於國際法與解決方案視而不見且受美國與西方支持，我們決定讓這一切結束。要讓敵人明白，自此無法在不受追究的情況下繼續猖狂。」

Hamas Military Commander Mohammed Deif Announces the Launch of Operation Al-Aqsa Deluge, Calls on Palestinians in the West Bank, Jerusalem, Israel Proper to Carry Out Attacks Using Guns, Knives, Vehicles #IsraelUnderAttack #Hamas #Israel #terrorism pic.twitter.com/s8olfH6fea — MEMRI (@MEMRIReports) October 8, 2023

這段要求哈瑪斯戰士發動攻擊的談話內容固然令人震驚，但更讓各界驚訝的是，此人已多年未曾現「聲」。58歲的戴夫（Mohammed Deif）是以色列頭號通緝犯，除了他的家人與哈瑪斯少數成員，沒人認識他。到目前為止戴夫流傳在外的照片只有3張：他30歲時的證件照、他戴著面具的照片，另一張則只是剪影。此人已近30年未曾公開露面，即使以色列的情報系統傲視中東甚至全球，也掌握不到他的近照。

戴夫（Deif）在阿拉伯語意思是「客人」（guest），外界認為這代表巴勒斯坦武裝份子夜夜藏身不同支持者家中躲避以色列情報部門查察之意。他原名馬斯里（Mohammed Diab Ibrahim al-Masri），1965年出生於定居加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）附近難民營的一個巴勒斯坦家庭，家貧一度輟學養家，隨父親從事紡織工作，後來開了一家小型家禽養殖場兼任司機，鄰居友人說他溫柔、幽默、善良。後來他重回校園，1998年畢業於加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza），在學期間成立劇團，鍾情舞台表演。

Mohammed Deif is the leader of the Hamas’ military wing. He is known for his tactical thinking and reportedly planned the deadliest and most daring attack against Israel in 50 years on Saturday



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1987年底戴夫加入哈瑪斯運動，並參與第一次巴勒斯坦民族起義；1989年因從事哈瑪斯軍事機構工作遭以色列當局逮捕，未經審判入獄16個月；1990年代策劃多次襲擊以色列行動而快速晉升；2022年第二次民族起義期間獲任卡薩姆旅負責人，不久開始在以色列境內執行自殺攻擊。以色列將他列為頭號通緝犯之一，美國也視他為恐怖份子。

以色列軍方正式承認的暗殺行動有2次，不過外界統計至少5次，始於2001年。2002年戴夫座車遇襲，據稱失去一隻眼睛；2003年戴夫與數名哈瑪斯領導人聚會所遭到攻擊，但飛彈打錯樓層；2006年哈瑪斯領導人聚會建物挨炸，戴夫重傷。2014年他再遇空襲，據說妻子與2名子女身亡，他設法逃脫。

以色列情報機構摩薩德（Mossad）認為戴夫失去了一隻眼睛、一條胳臂與雙腿，只能靠輪椅行動，但哈瑪斯未予證實或否認。戴夫上一次發「聲」是2014年，呼籲巴勒斯坦人民團結。在巴勒斯坦，人們稱他「九命貓」（the cat with nine lives）。