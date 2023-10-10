陳仙梅、王瞳母女相認戲兩人全濕透。（民視提供）

陳仙梅、王瞳母女相認戲兩人全濕透。（民視提供）

陳仙梅、王瞳全濕透包著浴巾取暖。（民視提供）

陳仙梅、王瞳在民視8點檔《市井豪門》終於母女相認了，只是這場戲拍得相當克難，拍攝時剛好「小犬颱風」襲台，增添拍攝難度，陳仙梅說當天天氣風雨變化多端，一開拍十隻手指頭就冷到發麻，沒有知覺了，全身還抖個不停，她跟王瞳兩人在大雨中拍了8小時才完工，不僅如此還要從推車上摔落下來，讓很少有動作戲的她，做出了大挑戰。王瞳則是因為全身被淋濕，而褲子因為泡水變重，讓她的底褲不時跑出來見客，讓她直呼「超級不好意思」。

王瞳表示，本來以為颱風天拍攝會很順利，沒想到風跟雨卻是忽大忽小，後來劇組有找水車，結果也因為風速太大，工作人員跟著一起淋濕，幕前幕後的大家都相當克難且狼狽。王瞳也因為褲子被雨淋得濕透，結果褲子太重，在跟陳仙梅拉扯過程中，小底褲一直露出來見客，實在超害羞。

陳仙梅對於劇中母女相認，開心直喊心中大石終於放下了，只是拍攝當天颱風過境，風雨超難控制，導致她全身濕透卻又無法馬上換衣服，那種濕黏冷的感受，讓她想到就打冷顫，但她後來轉念想到跟王瞳及黃文星之前在霸王級寒流的天氣下水，就頓時覺得自己這些遭遇沒什麼，繼續硬著頭皮完成拍攝。

陳仙梅說更高難度是拍攝她從推車上滾下來，嫌少拍動作戲的她，也特別觀察武術指導的動作，讓她抓到幾招保護自己的方式，等到開拍後，她一個靈活的轉身，靠著側身來碰地，一氣呵成的動作讓全場忍不住鼓掌，一旁的王瞳大讚「滾得超漂亮」，連武術指導還說如果以後不當演員也可以來當武術指導了！

第一次跟陳仙梅演母女檔的王瞳表示，從前面的劇情鋪陳，兩人已培養出好默契，所以這場重頭戲，她們光讀本就相當有感，儘管天公不作美，但兩人眼神互看的瞬間，眼淚就同時落下，王瞳很感謝陳仙梅給她滿滿的情緒，才可以讓這場戲如此迅速又到位。