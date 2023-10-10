布萊克薛薛2017年創立YouTube頻道，因上傳影片自我調侃被誤認成外籍移工，趣味的經歷加上維妙維肖的模仿令他瞬間在網路上爆紅，至今在YouTube擁有43萬粉絲訂閱，去年與LULU和阿拉斯共同主持台北跨年晚會，近期走鐘獎即將舉行，他和阿拉斯搭檔負責紅毯主持，沒想到今（10日）他突宣布不能主持。

第五屆走鐘獎將於10月14日於高雄流行音樂中心舉行，星光大道主持人原本由布萊克薛薛和阿拉斯負責，今布萊克薛薛緊急宣布：「不好意思事出突然，因至親身故等家庭重大因素無法出席，當天紅毯盛事主辦將會臨時替換主持人，Arase阿拉斯仍然會在當天陪伴各位，祝各位順利平安，也請仍然持續鎖定當天紅毯及典禮活動」。貼文發布後，不少粉絲安慰他：「請保重～」、「薛薛保重，節哀」、「願上帝安撫你們一家人」、「雖然覺得很可惜，但是家人的因素還是最重要的，薛薛很有才華，以後有的是機會當主持人！」歌手好友阿爆則留下擁抱的表情符號。目前走鐘獎尚未宣布星光大道的替補主持人，距離活動只剩4天，主辦方只能緊急找人，會換成誰仍是未知數。

第五屆走鐘獎頒獎典禮主持人由阿樂與恩熙俊加上視網膜組成，典禮司儀是賈文青德仔，他1988年開始主持廣播節目，1999年開始擔任配音員，曾任金馬獎、金鐘獎、金曲獎的典禮司儀，走鐘獎委員有6tan、Dcard Akimo、千千、百靈果、呱吉、阿滴、黃氏兄弟。