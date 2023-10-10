2024總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，傳將擔任桶箍的前高雄市長韓國瑜，近期先後與民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫會面，而朱也表態邀請韓國瑜擔任國民黨副主席輔選，中廣董事長趙少康則認為韓國瑜該列為不分區第一名爭取立院龍頭。對此，名嘴陳揮文暴怒痛批，是把韓國瑜當工具人嗎？是把韓粉當成甚麼投票機器嗎？韓粉看起來很笨嗎？

對於近期有關韓國瑜的各種說法，陳揮文今(10日)在政論節目《新聞大白話》直呼，「這些人都很虛偽阿」，指出有許多人想要韓國瑜幫忙，包括侯下韓上選總統、當副手、當立法院長、不分區第一名、當桶箍、做民調、當副主席，「你們這些不要臉的人，2024蹭韓的，你們2020有挺韓嗎？若有挺韓，會輸那麼慘嗎？如果之前沒有挺韓，為甚麼現在他要支持你？」還反問朱立倫為甚麼2020年沒有答應當韓國瑜副手。

「現在距離大選倒數95天，叫韓國瑜當副主席是甚麼意思？」陳揮文直言，「如果95天後勝選，功勞是朱立倫的，如果95天之後輸，韓國瑜要一起承擔，不要想篡位」。陳揮文說，他個人意見不能左右韓國瑜，但4年前有多少人是被蹂躪、羞辱，可是你們有來幫忙講話嗎？

陳揮文也痛罵，「你們是把韓國瑜當成工具人嗎？你們是把韓粉當成甚麼、韓粉是投票機器嗎？只要把韓國瑜搬出來，韓粉就會盲目去支持誰，韓粉看起來很笨嗎？」

陳揮文也像韓粉喊話，「韓粉要把眼睛睜大，有恩報恩，有仇報仇，4年前有幫韓國瑜的就支持他，像郭台銘這種退黨、罵人的，要把帳算清楚」，不要以為韓粉是稻草人，不要一天到晚想要利用人，你們現在在蹭韓國瑜的，很多四年前是支持另外陣營，政治怎麼搞得這麼醜陋，「好像我們是很無知、可以被指揮慫恿，韓國瑜一出場就歡呼尖叫，但其實會去的都是同一批人，就是靠韓國瑜蹭流量的直播主，平常的韓粉不用工作嗎？」

陳揮文也嘆說，韓粉已經不是4年前的樣子了，大不如前，他也不相信韓粉剩多少人了，不要在做夢了